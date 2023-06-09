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9 июня, 14:09

Красители, усилители вкуса и никакого краба: Россиян предупредили о вреде популярного морепродукта

Диетолог Королёва: Крабовые палочки могут вызвать аллергию и повысить давление

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Мяса как такового в крабовых палочках нет. Более того, компоненты в составе этого продукта могут повысить артериальное давление и вызвать аллергию. Об этом предупредила врач – терапевт-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва.

"Крабовые палочки не содержат крабового мяса. Это достаточно бюджетная имитация, в составе которой есть рыбный фарш, крахмал, соль и краситель. Поэтому человеку не стоит рассчитывать, что от них он получит столько же полезных витаминов и микроэлементов, сколько при употреблении настоящего краба", — рассказала врач в беседе с "Москвой 24".

По словам диетолога, из-за соли в крабовых палочках гипертоникам такой продукт противопоказан, поскольку она повышает давление. Также туда добавляют усилитель вкуса глутамат натрия. Он задерживает в организме жидкость, что очень вредно для людей с сердечно-сосудистыми патологиями, предупредила Королёва.

А вот аллергическая реакция на крабовые палочки может возникнуть из-за красителя в составе. Также может быть непереносимость рыбы и аллергическая реакция на неё, уточнила диетолог.

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Ирина Фальке
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