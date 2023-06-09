Регион

Уведомления отключены

9 июня, 13:45

Ополченцу ДНР Роману Воробьёву присвоено звание Героя России посмертно

<p>Герой России гвардии капитан Роман Воробьёв. Кадр видео © телеграм-канал <a href="https://t.me/pushilindenis/3497" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дениса Пушилина</a></p>

Герой России гвардии капитан Роман Воробьёв. Кадр видео © телеграм-канал Дениса Пушилина

Гвардии капитан Роман Воробьёв, который с 2014 года сражался в ДНР в составе батальона "Сомали", посмертно получил звание Героя России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы республики Денис Пушилин.

Указ президента РФ о награждении зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, присутствовавший на похоронах героя.

"Указ президента РФ: за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга присвоить звание Героя Российской Федерации Воробьёву Роману Александровичу гвардии капитану посмертно. Он настоящий герой, он не погиб, он ушёл в бессмертие рядом с в великими героями Донбасса и России. Вечная память", — отметил Кириенко.

Отстоявшие Донбасс: Памяти Владимира Жоги

Отстоявшие Донбасс: Памяти Владимира Жоги

А ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Республики Башкортостан. Военнослужащий погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Сергей Кириенко
  • Денис Пушилин
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров