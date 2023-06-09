Ополченцу ДНР Роману Воробьёву присвоено звание Героя России посмертно

Гвардии капитан Роман Воробьёв, который с 2014 года сражался в ДНР в составе батальона "Сомали", посмертно получил звание Героя России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы республики Денис Пушилин.

Указ президента РФ о награждении зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, присутствовавший на похоронах героя.

"Указ президента РФ: за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Воробьёву Роману Александровичу гвардии капитану посмертно. Он настоящий герой, он не погиб, он ушёл в бессмертие рядом с великими героями Донбасса и России. Вечная память", — отметил Кириенко.