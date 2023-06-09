ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 13:45
4601

Ополченцу ДНР Роману Воробьёву присвоено звание Героя России посмертно

Герой России гвардии капитан Роман Воробьёв. Кадр видео © телеграм-канал Дениса Пушилина

Герой России гвардии капитан Роман Воробьёв. Кадр видео © телеграм-канал Дениса Пушилина

Гвардии капитан Роман Воробьёв, который с 2014 года сражался в ДНР в составе батальона "Сомали", посмертно получил звание Героя России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы республики Денис Пушилин.

Указ президента РФ о награждении зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, присутствовавший на похоронах героя.

"Указ президента РФ: за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Воробьёву Роману Александровичу гвардии капитану посмертно. Он настоящий герой, он не погиб, он ушёл в бессмертие рядом с великими героями Донбасса и России. Вечная память", — отметил Кириенко.

Отстоявшие Донбасс: Памяти Владимира Жоги
Отстоявшие Донбасс: Памяти Владимира Жоги

А ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Республики Башкортостан. Военнослужащий погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Кириенко
  • Денис Пушилин
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar