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9 июня, 14:16

Путин: В ЕАЭС можно использовать основы советской системы образования

Владимир Путин не считает, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходим полный возврат к советской системе образования, вместо этого стоит опираться на её фундаментальные основы и брать на вооружение лучшие мировые практики, чтобы развивать сферу образования и создавать своё. Об этом он рассказал на встрече с премьерами ЕАЭС.

Президент уточнил, что Россия предлагает внедрение общих принципов и стандартов, создание единых учебников и координацию научных программ в рамках объединения, назвав это "свободой знаний".

"Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами — а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет", — сказал Путин.

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Также в рамках встречи Владимир Путин прокомментировал роль страны в глобальных экономических отношениях. Президент РФ заявил, что Россия не станет отгораживаться от мировой экономики.

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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