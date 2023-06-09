Москвичи стали чаще покупать камеры видеонаблюдения, и этому есть несколько причин

В столичном регионе вырос спрос на камеры видеонаблюдения, пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу МТС. Граждане стали интересоваться такими системами в 2,5 раза чаще, чем годом ранее, и делают четверть всех продаж в России. Аналитики считают, что это связано с потребностью обезопасить своё имущество в период летних отпусков.

Также свою роль сыграло расширение ассортимента камер и снижение цен на них, в начале года их средняя стоимость упала на 18%, составив 3016 рублей. Причём покупателям стало доступно больше моделей, среди которых есть имеющие функцию распознавания лиц и беспроводные, которые работают на одной зарядке до полугода.

Что касается отдельных брендов, то 80% продаж приходятся на Xiaomi, TP-Link и SLS занимают второе и третье место. 61% камер реализуется в Москве, а 39% — в области, где наибольший спрос проявляют жители Подольска, Мытищ, Котельников, Химок, Павловского Посада, Королёва, Пушкина, Жуковского, Красногорска и Старой Купавны.

Помимо этого, растёт спрос и на датчики движения, которые при срабатывании отправляют сигнал на смартфон владельца и могут включать свет: в мае они стали продаваться на 54% чаще, чем год назад.