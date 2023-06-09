Фестиваль "Блогеры России" пройдёт 12 июня в пяти городах
"Блогеры России" в этом году объединят пять городов — от Москвы до Хабаровска. Фото предоставлено Лайфу организаторами фестиваля
В этом году фестиваль "Блогеры России" пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Волгограде, Хабаровске в честь празднования Дня России. Организаторы рассказали о программе мероприятия, которое проводится с 2018 года.
Среди приглашённых звёзд Ольга Бузова, MIA BOYKA, Ян Дилан, Валя Карнавал, Хабиб и другие. Организаторы обещают автограф-сессии, мастер-классы и концерты. На площадках фестиваля создадут инсталляции, интерактивные пространства и технологичные фотозоны.
Участники смогут перенять навыки работы в блогосфере у профессионалов, узнают, как открыть в себе таланты и продвигать результаты своего труда в соцсетях. Даже если нет цели стать блогером, ребята научатся писать истории для своих аккаунтов, подбирать фотографии, чтобы они собирали множество лайков, а также презентовать себя в молодёжных пабликах. Кроме того, кумиры блогосферы расскажут, как получать и правильно оформлять доходы от своей деятельности.
Самой зрелищной частью мероприятия станет флешмоб "Воздушная красота". Блогеры и участники получат белые, синие и красные ленточки, которые на протяжении всего дня будут привязывать на специальную конструкцию. В финале фестиваля получившийся триколор поднимется в небо.