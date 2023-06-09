Пенсионер из Новой Москвы обнаружил у себя на участке дрон со сломанной камерой

78-летний житель Новой Москвы обнаружил в кустах у себя на участке беспилотник с отломанной камерой. О неожиданной находке дачника сообщает телеграм-канал SHOT.

Дачный участок находится в поселении Михайлово-Ярцевское в Троицком округе. Об обнаруженном коптере размером 15 на 15 сантиметров мужчина сразу сообщил в полицию.

По данным телеграм-канала, на место, где был найден беспилотник, едут оперативные службы. Другой информации по поводу дрона пока нет.