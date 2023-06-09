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9 июня, 15:45

Пенсионер из Новой Москвы обнаружил у себя на участке дрон со сломанной камерой

<p>Найденный на участке в Новой Москве БПЛА. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52619" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Найденный на участке в Новой Москве БПЛА. Обложка © Telegram / SHOT

78-летний житель Новой Москвы обнаружил в кустах у себя на участке беспилотник с отломанной камерой. О неожиданной находке дачника сообщает телеграм-канал SHOT.

Дачный участок находится в поселении Михайлово-Ярцевское в Троицком округе. Об обнаруженном коптере размером 15 на 15 сантиметров мужчина сразу сообщил в полицию.

По данным телеграм-канала, на место, где был найден беспилотник, едут оперативные службы. Другой информации по поводу дрона пока нет.

Сбитый над Белгородом беспилотник упал на бизнес-центр и загорелся

Сбитый над Белгородом беспилотник упал на бизнес-центр и загорелся

Ранее Лайф писал, что беспилотник упал в районе нефтебазы в Курске. Повреждений и разрушений в результате падения БПЛА нет, на месте работают спецслужбы.

Ирина Фальке
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