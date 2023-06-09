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Опубликовано 9 июня 2023, 15:58
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Минобороны показало видео уничтожения командного пункта ВСУ вертолётом Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ в результате работы экипажа вертолёта Ка-52.

Экипаж Ка-52 уничтожает командный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На записи видно, как с вертолёта наносится удар управляемой ракетой по пункту управления украинских военных, который находился в частично разрушенной промышленной постройке. В сообщении ведомства отмечается, что цель была уничтожена попаданием.

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Ранее сегодня Минобороны России опубликовало ещё один ролик с работой вертолёта Ка-52. На нём видно, как попаданием ракеты был уничтожен танк.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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