Минобороны показало видео уничтожения командного пункта ВСУ вертолётом Ка-52
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ в результате работы экипажа вертолёта Ка-52.
Экипаж Ка-52 уничтожает командный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
На записи видно, как с вертолёта наносится удар управляемой ракетой по пункту управления украинских военных, который находился в частично разрушенной промышленной постройке. В сообщении ведомства отмечается, что цель была уничтожена попаданием.
Ранее сегодня Минобороны России опубликовало ещё один ролик с работой вертолёта Ка-52. На нём видно, как попаданием ракеты был уничтожен танк.
Telegram / Минобороны России