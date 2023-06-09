Дзюдоисту Тасоеву присвоено золото ЧМ-2023, не полученное из-за ошибки судей

Российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву присудили заслуженную золотую медаль спустя три недели после финала чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг. Об этом говорится на сайте Международной федерации дзюдо.

В финальной схватке 13 мая соперником Тасоева был француз Тедди Ринер. Сначала россиянин заблокировал удар Ринера, а затем парировал его. Но судьи решили продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву, хотя француз получил очко за аналогичное движение. После Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку и извинилась перед нашим спортсменом.

"После тщательного экспертного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко могло быть присуждено за контратаку Иналу Тасоеву. Поэтому Международная федерация дзюдо объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки", — сообщили в федерации.