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9 июня, 16:30

Дзюдоисту Тасоеву присвоено золото ЧМ-2023, не полученное из-за ошибки судей

<p>Обложка © Getty Images / Matt Roberts</p>

Обложка © Getty Images / Matt Roberts

Российскому дзюдоисту Иналу Тасоеву присудили заслуженную золотую медаль спустя три недели после финала чемпионата мира в весовой категории свыше 100 кг. Об этом говорится на сайте Международной федерации дзюдо.

В финальной схватке 13 мая соперником Тасоева был француз Тедди Ринер. Сначала россиянин заблокировал удар Ринера, а затем парировал его. Но судьи решили продолжить поединок без присуждения очков Тасоеву, хотя француз получил очко за аналогичное движение. После Международная федерация дзюдо (IJF) признала ошибку и извинилась перед нашим спортсменом.

"После тщательного экспертного анализа, согласно действующим правилам судейства, очко могло быть присуждено за контратаку Иналу Тасоеву. Поэтому Международная федерация дзюдо объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки", — сообщили в федерации.

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Ирина Фальке
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