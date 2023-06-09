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9 июня, 18:41

Учёные раскрыли тайну порыжевших непальских крокодилов

Болотные крокодилы Непала перекрасились в оранжевый из-за ржавой воды

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Крокодилы из национального парка Читван на юге Непала обрели необычный оранжевый окрас. Эксперты из Института Лейбница решили выяснить, что заставило рептилий сменить цвет и навсегда ли это.

Специалисты пришли к выводу, что чешуя крокодилов окрасилась в рыжий из-за длительного пребывания животных в реках и ручьях парка, где уровень содержания железа уже превысил норму. Вступая в реакцию, железо и кислород образуют соединение оксид железа, известный своим оранжевым оттенком.

По словам исследователей, подобный окрас крокодилов носит временный характер и легко смывается в водоёмах с дефицитом железа.

Вода Большого канала в Венеции стала ярко-зелёного цвета

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Ранее учёные обнаружили у крокодилов способность к бесполому размножению. Способность к партеногенезу есть и у других животных, но у крокодилов её обнаружили впервые.

Ирина Фальке
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