Учёные раскрыли тайну порыжевших непальских крокодилов

Крокодилы из национального парка Читван на юге Непала обрели необычный оранжевый окрас. Эксперты из Института Лейбница решили выяснить, что заставило рептилий сменить цвет и навсегда ли это.

Специалисты пришли к выводу, что чешуя крокодилов окрасилась в рыжий из-за длительного пребывания животных в реках и ручьях парка, где уровень содержания железа уже превысил норму. Вступая в реакцию, железо и кислород образуют соединение оксид железа, известный своим оранжевым оттенком.

По словам исследователей, подобный окрас крокодилов носит временный характер и легко смывается в водоёмах с дефицитом железа.