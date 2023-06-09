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9 июня, 19:32

Новозеландское радио отстранило от работы сотрудника за пророссийские взгляды

Радио RNZ отстранило сотрудника за статьи с поддержкой российской спецоперации

Сотрудник новозеландской RNZ отстранён от работы за публикацию на сайте радиостанции материалов с "пророссийскими" формулировками об СВО на Украине. Об этом информирует само издание.

"RNZ сейчас проводит расследование публикации онлайн-статей о войне на Украине, которые были ранее размещены [другим] информационным агентством и были отредактированы в соответствии с пророссийской версией событий", — говорится в заявлении.

Текст, о котором идёт речь, основан на материале от агентства Reuters, но сотрудник якобы внёс правки, отражающие пророссийскую точку зрения. Например, госпереворот 2014 года на Украине он назвал насильственной цветной революцией, а Крым, по его словам, вошёл в состав РФ легитимно, в результате референдума. Кроме того, он отметил, что с приходом прозападного правительства этнических русских на востоке и юге Украины стали притеснять.

Немецкую радиостанцию вынудили извиниться за слова сотрудника об Украине

Немецкую радиостанцию вынудили извиниться за слова сотрудника об Украине

Радиостанция информировала, что серьёзно относится к произошедшему и тщательно проверит все опубликованные материалы.

А ранее ФБР уличили в цензурировании твитов российских СМИ, журналистов и политиков в угоду Киеву. Об этом говорится в статье в блоге канадского писателя и журналиста Аарона Мэйта.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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