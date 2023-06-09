Новозеландское радио отстранило от работы сотрудника за пророссийские взгляды

Сотрудник новозеландской RNZ отстранён от работы за публикацию на сайте радиостанции материалов с "пророссийскими" формулировками об СВО на Украине. Об этом информирует само издание.

"RNZ сейчас проводит расследование публикации онлайн-статей о войне на Украине, которые были ранее размещены [другим] информационным агентством и были отредактированы в соответствии с пророссийской версией событий", — говорится в заявлении.

Текст, о котором идёт речь, основан на материале от агентства Reuters, но сотрудник якобы внёс правки, отражающие пророссийскую точку зрения. Например, госпереворот 2014 года на Украине он назвал насильственной цветной революцией, а Крым, по его словам, вошёл в состав РФ легитимно, в результате референдума. Кроме того, он отметил, что с приходом прозападного правительства этнических русских на востоке и юге Украины стали притеснять.