В Уфе ликвидировали открытое горение на железнодорожной станции
В Уфе ликвидировали открытое горение цистерн с топливом на железнодорожной станции. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ликвидация горения объявлена в 00:05 (22:05 пятницы по мск.). Сейчас пожарные охлаждают конструкции. На месте пожара проведены две пенные атаки.
Пенная проливка конструкций после пожара на ж/д станции в Уфе. Видео © t.me / МЧС Башкортостан
Лайф вечером 9 июня показывал пожар на железнодорожной станции в Уфе. Что стало его причиной, выясняют специалисты.
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t.me / МЧС Башкортостан