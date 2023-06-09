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9 июня, 19:52

В Уфе ликвидировали открытое горение на железнодорожной станции

В Уфе ликвидировали открытое горение цистерн с топливом на железнодорожной станции. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Ликвидация горения объявлена в 00:05 (22:05 пятницы по мск.). Сейчас пожарные охлаждают конструкции. На месте пожара проведены две пенные атаки.

Пенная проливка конструкций после пожара на ж/д станции в Уфе. Видео © t.me / МЧС Башкортостан

При пожаре на ж/д станции в Уфе пострадал один человек, он госпитализирован

При пожаре на ж/д станции в Уфе пострадал один человек, он госпитализирован

Лайф вечером 9 июня показывал пожар на железнодорожной станции в Уфе. Что стало его причиной, выясняют специалисты.

Обложка ©

t.me / МЧС Башкортостан

Артур Лапсаков
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