В Уфе ликвидировали открытое горение на железнодорожной станции

В Уфе ликвидировали открытое горение цистерн с топливом на железнодорожной станции. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Ликвидация горения объявлена в 00:05 (22:05 пятницы по мск.). Сейчас пожарные охлаждают конструкции. На месте пожара проведены две пенные атаки.

Пенная проливка конструкций после пожара на ж/д станции в Уфе. Видео © t.me / МЧС Башкортостан