"Никогда не видел таким": Немецкого журналиста напугало состояние Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в плохом физическом и эмоциональном состоянии. Об этом рассказал заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер, который брал у него интервью.

"Я никогда раньше не видел Зеленского таким", — написал журналист.

Ронцхаймер добавил, что украинский лидер выглядит намного хуже, чем во время их предыдущей встречи осенью. По словам журналиста, во время беседы Зеленский выглядел то "совершенно измождённым", то "снова просыпающимся", а иногда "смешным".

Кроме того, в ответ на просьбу Ронцхаймера подтвердить причастность России к подрыву ГЭС Зеленский резко изменился в лице и повысил голос, заявив о невозможности предоставить такие данные. Журналист отметил, что он находится на пределе.