В Екатеринбурге запретили работу доставки суши после массового отравления

В Екатеринбурге работа компании по доставке блюд японской кухни "Ёбидоёби" остановлена на 90 дней по решению суда после случая группового заболевания сальмонеллёзом. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца. Всего пострадало 32 человека", — говорится в сообщении ведомства.

Возбудитель — сальмонелла — обнаружен в пробах пищевой продукции в ходе проведения лабораторных исследований, также выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.