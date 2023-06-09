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9 июня, 20:45

В Екатеринбурге запретили работу доставки суши после массового отравления

Суд остановил работу "Ёбидоёби" в Екатеринбурге после отравления 32 человек

В Екатеринбурге работа компании по доставке блюд японской кухни "Ёбидоёби" остановлена на 90 дней по решению суда после случая группового заболевания сальмонеллёзом. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца. Всего пострадало 32 человека", — говорится в сообщении ведомства.

Возбудитель — сальмонелла — обнаружен в пробах пищевой продукции в ходе проведения лабораторных исследований, также выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

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Ранее Лайф писал, что делом о массовом заражении сальмонеллой в известном суши-баре заинтересовался Следственный комитет. Доклад по факту проверки инцидента потребовал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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