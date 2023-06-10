В Конгресс США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма
Группа из пяти конгрессменов обеих палат внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран – спонсоров терроризма. Это следует из документа, опубликованного на сайте одного из инициаторов, демократа от штата Калифорния Теда Лье.
Согласно задумке авторов, законопроект призван "ещё больше изолировать Россию" и дестабилизировать её экономику за проводимую ею специальную военную операцию на Украине. Они считают, что российское правительство "продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств".
В мае госсекретарь США Энтони Блинкен не исключал, что Россию могут признать страной – спонсором терроризма. Тогда об этом он заявил как раз в Конгрессе.
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