В Конгресс США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма

Группа из пяти конгрессменов обеих палат внесла на рассмотрение законопроект о внесении России в список стран – спонсоров терроризма. Это следует из документа, опубликованного на сайте одного из инициаторов, демократа от штата Калифорния Теда Лье.

Согласно задумке авторов, законопроект призван "ещё больше изолировать Россию" и дестабилизировать её экономику за проводимую ею специальную военную операцию на Украине. Они считают, что российское правительство "продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств".