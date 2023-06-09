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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 16:14
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Медведев уличил политиков США в лицемерии и потребовал, чтобы они "закрыли рты"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уличил в лицемерии американских политиков за их критику действий России, проводящей специальную военную операцию, чтобы защитить людей от агрессии киевского режима. Политик напомнил, что США приняли участие в большинстве крупных региональных конфликтов по всему земному шару после Второй мировой войны, в результате которых было огромное число жертв. Заявление Медведева опубликовано на его личной странице в Twitter.

Политик возмутился наглости, с которой президент США Джо Байден и "другие лицемеры" критикуют Россию за её действия по защите исторических территорий.

"Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их!" — потребовал Медведев. Пост был написан на английском языке.

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Ранее Медведев заявил, что считает приоритетной задачей остановить продвижение врага и начать собственное наступление. После этого эксперт прокомментировал его позицию, подчеркнув, что Медведев говорит о стратегической цели СВО.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Юрий Лысенко
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