Медведев уличил политиков США в лицемерии и потребовал, чтобы они "закрыли рты"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уличил в лицемерии американских политиков за их критику действий России, проводящей специальную военную операцию, чтобы защитить людей от агрессии киевского режима. Политик напомнил, что США приняли участие в большинстве крупных региональных конфликтов по всему земному шару после Второй мировой войны, в результате которых было огромное число жертв. Заявление Медведева опубликовано на его личной странице в Twitter.