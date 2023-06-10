Чемпион UFC Адесанья прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

Новозеландский боец чемпион UFC Исраэль Адесанья прокомментировал слухи в своей гомосексуальности, заметив, что не видит необходимости в нарочитой демонстрации своей мужественности. Об этом он заявил в подкасте американского актёра, видеоблогера и спортсмена Логана Пола.

Разговоры об ориентации Адесаньи возобновились после публикации постера документального фильма о нём, где спортсмен находится в ванной, окружённый лепестками цветов. По словам бойца, это фильм о его детстве и профессиональном пути. А подобные разговоры его не задевают, он поддерживает связь с женственной составляющей своего "я".

Постер к фильму про Исраэля Адексанью. Фото © imdb.com

"Многие люди из-за этого считают, что я гей. Говорят: "Я видел его с менеджером в октагоне, они обнимаются и всякое такое". Но мне не надо строить из себя жёсткого типа, все мои самые жёсткие моменты можете найти в Интернете", — сказал Адесанья.