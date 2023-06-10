Власти Подмосковья поддержат импортозамещение заменителей грудного молока

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева побывали на производстве смесей для детского питания Nutrilak подмосковной компании "Инфаприм". Предприниматели рассказали о планах обеспечить страну продукцией на рынке заменителей грудного молока на 50%. Об этом сообщает телеканал "360".

"Наша задача — сделать всё, чтобы малые и средние проекты импортозамещения реализовывались. Для нас это критически важно", — подчеркнул губернатор. Ситуация на этом рынке такова, что доля российских продуктов составляет 5–6%, остальное ввозится из-за рубежа.

"Инфаприм" специализируется на изготовлении детских смесей, питания для беременных и кормящих, диетического питания для детей с генетическими заболеваниями и аналогичной продукции. Она сотрудничает с ведущими специалистами в области педиатрии и нутрициологии, все разработки проходят клинические проверки. Компания рассчитывает начать экспортировать часть продуктов в 11 стран, в частности, в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Пакистан и Турцию.