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10 июня, 03:38

Спецслужбы Турции изъяли миллиард фальшивых долларов со склада в Стамбуле

Турецкие правоохранители нашли один миллиард фальшивых долларов на одном из складов Стамбула. Как пишет агентство DHA, это самая крупная партия в истории страны.

Деньги купюрами по 100 долларов предназначались для ввоза в страны Африки. Задержаны граждане Швеции, Великобритании и Ганы — всего шесть человек. По местам их жительства произведены обыски, во время которых изъяты драгоценности и крупные суммы денег. Посольства стран получили уведомления о расследовании.

В Дагестане разоблачили фальшивомонетчиков, напечатавших миллиард поддельных рублей

В Дагестане разоблачили фальшивомонетчиков, напечатавших миллиард поддельных рублей

Ранее Лайф писал, что в аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на 14,6 млн долларов. Груз прибыл в аэропорт Пирсон вечером, после этого его доставили на склад, который расположен за пределами основной линии безопасности.

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DHA

Лариса Сафронова
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