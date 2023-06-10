Спецслужбы Турции изъяли миллиард фальшивых долларов со склада в Стамбуле
Турецкие правоохранители нашли один миллиард фальшивых долларов на одном из складов Стамбула. Как пишет агентство DHA, это самая крупная партия в истории страны.
Деньги купюрами по 100 долларов предназначались для ввоза в страны Африки. Задержаны граждане Швеции, Великобритании и Ганы — всего шесть человек. По местам их жительства произведены обыски, во время которых изъяты драгоценности и крупные суммы денег. Посольства стран получили уведомления о расследовании.
Ранее Лайф писал, что в аэропорту Торонто украли контейнер с золотом на 14,6 млн долларов. Груз прибыл в аэропорт Пирсон вечером, после этого его доставили на склад, который расположен за пределами основной линии безопасности.