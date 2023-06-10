Аналитик Оберг сравнил НАТО с неизлечимым пьяницей, неуместным в новом мире
Североатлантический альянс является неизлечимым пьяницей, эта организация неуместна в формирующемся многополярном мире. Так прокомментировал намерение НАТО открыть офис в Токио директор расположенного в Швеции аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг в статье для Global Times.
"НАТО нефункционально и неуместно в формирующемся многополярном мире, где правят сотрудничество и взаимная выгода. Большая доза спиртного не излечит пьяницу от алкоголизма. Продолжающееся вооружение и расширение не излечат НАТО от милитаристских идей", — написал Оберг.
Аналитик отметил, что действия альянса противоречат нормам договора о его создании, НАТО каждый день нарушает эти положения. За 74 года своего существования блок доказал, что не в состоянии добиться настоящего мира, нарушая свои полномочия и являясь постоянно расширяющейся провокационной структурой.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония не намерена вступать в НАТО. При этом политик отметил, что идёт обсуждение вопроса открытия в стране представительства Североатлантического альянса.
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