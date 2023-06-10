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10 июня, 04:58

В Польше захотели восстановить отношения с Россией

Политолог Сыкульский: В Польше появилось движение для развития отношений с РФ

В Польше решили создать специальное политическое формирование, которое будет заниматься установлением дружеских отношений с Россией. Об этом заявил политолог и основатель Польского антивоенного движения (PRA) Лешек Сыкульский.

"Мы приняли решение создать вместе с PRA политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью", — написал политолог в "Твиттере".

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Сыкульский также отметил, что ему совместно с единомышленниками всё-таки официально удалось зарегистрировать PRA.

Ранее в Кремле напомнили, что в истории отношений России и Польши страна была или частью российского государства, или врагом. Сейчас же отношения Москвы с Варшавой находятся "на нулевой или отрицательной" отметке.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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