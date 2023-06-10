В Польше захотели восстановить отношения с Россией

В Польше решили создать специальное политическое формирование, которое будет заниматься установлением дружеских отношений с Россией. Об этом заявил политолог и основатель Польского антивоенного движения (PRA) Лешек Сыкульский.

"Мы приняли решение создать вместе с PRA политическое формирование, которое будет открыто, не пряча головы в песок стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией. Первые мероприятия пройдут уже осенью", — написал политолог в "Твиттере".

Сыкульский также отметил, что ему совместно с единомышленниками всё-таки официально удалось зарегистрировать PRA.