Сегодня, 8 июня, отмечается 208-я годовщина образования в составе Российской империи Царства Польского. О значении этой даты для российско-польских отношений рассказал читателям Лайфа декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

"8 июня хотя и не входит в число особо парадных дат отечественной истории, тем не менее, имеет важное значение для отношений нашей страны с Польшей. Именно в этот день в 1815 году по итогам Венского конгресса большая часть Герцогства Варшавского была передана в состав России. Причём сделано это было в рамках раздела империи Наполеона, к которой польская шляхта имела неосторожность примкнуть в силу своей традиционно спесивой русофобской позиции", — рассказал Шатилов.

По словам политолога, это был не первый раз, когда польская элита под предлогом строительства Речи Посполитой "от можа до можа" втягивала свой народ в безумные катастрофы и авантюры. Сюда можно отнести и польскую агрессию в Смутное время, и немотивированное кровавое восстание поляков в 1863-1864 годах, и советско-польскую войну 1920 года, и метания польского руководства в межвоенный период, завершившиеся в сентябре 1939 года оккупацией гитлеровской Германией.

"Да и в советский период польская элита, потомки шляхты и панства постоянно мутили воду и держали "фигу в кармане". Особо польский истеблишмент развернулся в постсоветский период, когда их заслуги в деле зоологической русофобии (по принципу толпы. — Прим. Лайфа) были оценены по достоинству в Вашингтоне и Лондоне", — продолжил эксперт.

Шатилов подчёркивает, что с начала 1990-х годов англосаксы в рамках Европы делали ставку именно на Польшу, рассматривая её в качестве "наконечника" западного "копья", нацеленного на Россию. Именно поэтому Польша имеет в Евросоюзе "особый статус" — приоритетное и щедрое финансирование, военно-политическую поддержку "Дяди Сэма", различного рода социально-экономические преференции.

"Но за всё надо платить. И сейчас наступил именно такой момент. Во имя интересов Запада польское руководство всё сильнее и сильнее втягивает свой народ в абсолютно чуждый рядовым полякам "украинский конфликт", который, по некоторым данным, уже стоил жизни тысячам польских "военных волонтёров". Но, как мне кажется, науськивая Запад на Россию и посылая ВСУ военную технику и бойцов ЧВК, новая польская шляхта зря будит "русского медведя". История показывает, что это всегда плачевно заканчивается... для Польши", — подытожил Шатилов.