Россиян предупредили о приближении пика летней активности мошенников

С приходом лета в Сети заметно активизировались мошенники, наживающиеся на обмане туристов. О том, когда риск столкнуться с ними будет максимальным, рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

"Если брать классические туристические направления, популярные среди россиян, то цены там выросли существенно. На этом фоне активизировались мошенники. Стали появляться фейковые сайты, которые банально предлагают более дешёвые услуги, но не оказывают их, а только берут деньги", — объяснил эксперт, добавив, что также появляется много фишинговых ресурсов, с помощью которых злоумышленники пытаются похитить платёжную информацию людей.

Однако пик преступной активности в сфере туризма придётся на середину лета, уверен Сизов. В это время люди ждут горящих путёвок и снижения цен. Мошенники будут им предлагать якобы выгодные во всех отношениях туры.