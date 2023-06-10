Посол Антонов обвинил США в нежелании поиска мира на Украине
Очередной крупный пакет военной помощи Украине демонстрирует нежелание США искать пути для мирного урегулирования ситуации. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Соединённые Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта", — говорится в комментарии Антонова в телеграм-канале российского диппредставительства.
По словам посла, в американской администрации не предприняли никаких попыток, чтобы усадить киевский режим за стол переговоров. Антонов подчеркнул, что Штаты не в состоянии отступиться от задачи "нанести России стратегическое поражение". Установление мира на территории Украины противоречит планам вашингтонских стратегов, подытожил посол.
Ранее издание Politico со ссылкой на опрошенных членов администрации Штатов сообщило, что дальнейшая активная поддержка Киева со стороны Вашингтона будет зависеть от результата украинского контрнаступления и от репутации президента Джо Байдена.
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