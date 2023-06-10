Посол Антонов обвинил США в нежелании поиска мира на Украине

Очередной крупный пакет военной помощи Украине демонстрирует нежелание США искать пути для мирного урегулирования ситуации. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Соединённые Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта", — говорится в комментарии Антонова в телеграм-канале российского диппредставительства.

По словам посла, в американской администрации не предприняли никаких попыток, чтобы усадить киевский режим за стол переговоров. Антонов подчеркнул, что Штаты не в состоянии отступиться от задачи "нанести России стратегическое поражение". Установление мира на территории Украины противоречит планам вашингтонских стратегов, подытожил посол.