На Украине сообщили о повреждении военного аэродрома под Полтавой
Глава администрации Полтавской области Лунин: В Миргороде повреждён аэродром
В украинском Миргороде (Полтавская область) в результате взрыва получили повреждения военный аэродром и находившаяся на нём техника. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Дмитрий Лунин.
"В районе военного аэродрома Миргород есть определённые повреждения инфраструктуры аэродрома и техники", — написал он в своём телеграм-канале.
Лунин добавил, что сейчас пожар частично локализован.
В ночь на субботу в Полтавской области и ряде других регионов Украины звучала воздушная тревога.
Ранее Лайф писал, что спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о повреждениях на аэродроме под Кропивницким (Кировоград). По его словам, там произошло несколько взрывов.