На Украине сообщили о повреждении военного аэродрома под Полтавой

В украинском Миргороде (Полтавская область) в результате взрыва получили повреждения военный аэродром и находившаяся на нём техника. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В районе военного аэродрома Миргород есть определённые повреждения инфраструктуры аэродрома и техники", — написал он в своём телеграм-канале.

Лунин добавил, что сейчас пожар частично локализован.

В ночь на субботу в Полтавской области и ряде других регионов Украины звучала воздушная тревога.