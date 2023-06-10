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10 июня, 06:55

На Украине сообщили о повреждении военного аэродрома под Полтавой

Глава администрации Полтавской области Лунин: В Миргороде повреждён аэродром

В украинском Миргороде (Полтавская область) в результате взрыва получили повреждения военный аэродром и находившаяся на нём техника. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В районе военного аэродрома Миргород есть определённые повреждения инфраструктуры аэродрома и техники", — написал он в своём телеграм-канале.

Лунин добавил, что сейчас пожар частично локализован.

В ночь на субботу в Полтавской области и ряде других регионов Украины звучала воздушная тревога.

Власти Хмельницкой области заявили о повреждении военного объекта

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Ранее Лайф писал, что спикер ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о повреждениях на аэродроме под Кропивницким (Кировоград). По его словам, там произошло несколько взрывов.

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Никита Никонов
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