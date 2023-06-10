Рецидивист хотел сбежать из отделения полиции в Кургане, но потерпел фиаско и теперь в больнице

В Кургане задержанный рецидивист сломал ноги, пытаясь убежать из отделения полиции. Подробности истории публикует SHOТ.

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину за рулём автомобиля. Он наотрез отказывался проходить медосвидетельствование на алкоголь, и его привезли в отделение. Оставшись в кабинете один, задержанный стал искать пути отхода и решил, что высота — совсем не помеха его желанию сбежать. Выскользнув из кабинета, мужчина залез на крышу подсобки, перепрыгнул через забор, однако потерпел фиаско. Вместо свободы он получил сломанные лодыжки и был госпитализирован в больницу.

Горе-беглец уже был судим по статьям "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Теперь к числу правонарушений прибавились две административки — за отказ от медосвидетельствования и неуплату штрафа.