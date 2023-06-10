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10 июня, 07:27

Рецидивист хотел сбежать из отделения полиции в Кургане, но потерпел фиаско и теперь в больнице

SHOT: В Кургане задержанный сломал ноги, пытаясь сбежать из отделения полиции

В Кургане задержанный рецидивист сломал ноги, пытаясь убежать из отделения полиции. Подробности истории публикует SHOТ.

Правоохранители задержали 35-летнего мужчину за рулём автомобиля. Он наотрез отказывался проходить медосвидетельствование на алкоголь, и его привезли в отделение. Оставшись в кабинете один, задержанный стал искать пути отхода и решил, что высота — совсем не помеха его желанию сбежать. Выскользнув из кабинета, мужчина залез на крышу подсобки, перепрыгнул через забор, однако потерпел фиаско. Вместо свободы он получил сломанные лодыжки и был госпитализирован в больницу.

Горе-беглец уже был судим по статьям "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчинённости" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Теперь к числу правонарушений прибавились две административки — за отказ от медосвидетельствования и неуплату штрафа.

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Ранее Лайф рассказывал о случае из Тюмени, где подозреваемый в краже сиганул в окно прямо во время допроса и "приземлился" в охраняемую больничную палату. Воришка тоже хотел сбежать от правосудия, но в результате лишь сломал ногу.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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