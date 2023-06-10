Умер художник Алексей Шмаринов
РАХ: Народный художник РФ, иллюстратор Алексей Шмаринов умер в возрасте 90 лет
Алексей Шмаринов. Обложка © VK / Российская академия художеств
Народный художник РФ и член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов скончался в Москве. Ему было 90 лет. Об этом сообщили в академии.
"Российская культура понесла тяжёлую утрату. 9 июня 2023 года ушёл из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов (1933–2023). Весной ему исполнилось 90 лет", — говорится в сообщении.
Шмаринов — график и живописец, представитель знаменитой художественной династии. Его излюбленные темы работ — история и жизнь России, самобытная красота родной земли. Художник также известен как иллюстратор и оформитель книг, среди них "На поле Куликовом", "Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV–XVI веков".
Ранее сообщалось, что советская и латышская актриса театра и кино, заслуженная артистка Латвийской ССР Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет.