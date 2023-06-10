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10 июня, 08:44

Умер художник Алексей Шмаринов

РАХ: Народный художник РФ, иллюстратор Алексей Шмаринов умер в возрасте 90 лет

<p>Алексей Шмаринов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/russianacademyofarts?z=photo-37502755_457282020/album-37502755_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российская академия художеств</a></p>

Алексей Шмаринов. Обложка © VK / Российская академия художеств

Народный художник РФ и член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов скончался в Москве. Ему было 90 лет. Об этом сообщили в академии.

"Российская культура понесла тяжёлую утрату. 9 июня 2023 года ушёл из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов (1933–2023). Весной ему исполнилось 90 лет", — говорится в сообщении.

Шмаринов — график и живописец, представитель знаменитой художественной династии. Его излюбленные темы работ — история и жизнь России, самобытная красота родной земли. Художник также известен как иллюстратор и оформитель книг, среди них "На поле Куликовом", "Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV–XVI веков".

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Татьяна Миссуми
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