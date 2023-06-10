В России расширен список жизненно необходимых лекарств

Правительство России внесло новые медикаменты в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том числе для лечения тяжелобольных детей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для лечения детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в тексте.

В список вошли дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. Это касается препарата "Глекапревир + Пибрентасвир", теперь он может быть и в гранулах. Данное лекарство врачи выписывают для детей с хроническим гепатитом С при необходимости противовирусной терапии.

Новая лекарственная форма в таблетках появилась и у препарата "Сапроптерин", который применяется при борьбе с фенилкетонурией. В список также попали обезболивающее "Просидол" и иммунодепрессант "Пирфенидон" в таблетированной форме. Стоимость лекарств из перечня ЖНВЛП устанавливается государством, всего в списке свыше 800 позиций.