Москвичей предупредили о коммунальщиках-мошенниках: никаких обходов в выходные не планируется

Жителям Москвы напомнили о необходимости быть внимательнее, чтобы не попасться на обман мошенников, которые выдают себя за сотрудников коммунальных служб. На время праздников не планируется проверок и обходов квартир. Об этом уведомило городское хозяйство Москвы в своём телеграм-канале.

В сообщении сказано, что в период длинных выходных горожанам стоит повысить бдительность и остерегаться мошенников, так как они могут приходить в квартиры, притворяясь сотрудниками коммунальных служб, и предлагать услуги по замене счётчиков и газовых плит. Также аферисты станут убеждать купить дорогое оборудование, которое может быть ненадёжным и даже опасным в эксплуатации.

Представители городского хозяйства подчеркнули, что обходов и проверок на время праздников не планируется.