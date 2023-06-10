Москвичей предупредили о коммунальщиках-мошенниках: никаких обходов в выходные не планируется
Москвичей предупредили о мошенниках, которые могут притворяться коммунальщиками
Жителям Москвы напомнили о необходимости быть внимательнее, чтобы не попасться на обман мошенников, которые выдают себя за сотрудников коммунальных служб. На время праздников не планируется проверок и обходов квартир. Об этом уведомило городское хозяйство Москвы в своём телеграм-канале.
В сообщении сказано, что в период длинных выходных горожанам стоит повысить бдительность и остерегаться мошенников, так как они могут приходить в квартиры, притворяясь сотрудниками коммунальных служб, и предлагать услуги по замене счётчиков и газовых плит. Также аферисты станут убеждать купить дорогое оборудование, которое может быть ненадёжным и даже опасным в эксплуатации.
Представители городского хозяйства подчеркнули, что обходов и проверок на время праздников не планируется.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Госдуме предложили упростить процесс получения льгот за ЖКУ. Соответствующие рекомендации переданы правительству.
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