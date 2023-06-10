На Украине раскрыли 8 схем бегства уклонистов, готовых заплатить $12 тысяч

На Украине раскрыли новые схемы незаконного выезда военнообязанных граждан за пределы страны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.















"В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано восемь новых схем, задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков", — говорится в телеграм-канале украинской спецслужбы.

Желающие пересечь украинскую границу должны были заплатить не менее 12 тысяч долларов. Им обещали предоставить поддельные документы для выезда или вывезти в обход контрольно-пропускных пунктов. Так, в Киеве сотрудники спецслужб задержали адвоката, который предлагал сделать фиктивные справки о состоянии здоровья, а в Ивано-Франковской области правоохранители вышли на местных жителей, которые занимались перевозкой людей через Карпаты.

Во Львовской области была пресечена деятельность ряда каналов незаконной миграции, к которой оказался причастен глава одного из местных добровольческих формирований. Ещё одну схему выявили в областном центре, где двое местных придумали вывозить военнообязанных под видом водителей различных рейсов.