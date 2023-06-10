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10 июня, 11:09

На Украине раскрыли 8 схем бегства уклонистов, готовых заплатить $12 тысяч

СБУ выявила восемь новых схем незаконного выезда уклонистов с Украины

<p>Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Обложка © Служба безопасности Украины</p>

Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Обложка © Служба безопасности Украины

На Украине раскрыли новые схемы незаконного выезда военнообязанных граждан за пределы страны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

  • Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
    Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
  • Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
    Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
  • Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
    Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
  • Деньги, полученные за организацию незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
    Деньги, полученные за организацию незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
  • Деньги, полученные за организацию незаконного выезда уклонистов с Украины и поддельные документы. Фото © Служба безопасности Украины
    Деньги, полученные за организацию незаконного выезда уклонистов с Украины и поддельные документы. Фото © Служба безопасности Украины
  • Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
    Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
  • Деньги, полученные за организацию незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины
    Деньги, полученные за организацию незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины

Задержанные в подозрении организации незаконного выезда уклонистов с Украины. Фото © Служба безопасности Украины

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"В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано восемь новых схем, задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков", — говорится в телеграм-канале украинской спецслужбы.

Желающие пересечь украинскую границу должны были заплатить не менее 12 тысяч долларов. Им обещали предоставить поддельные документы для выезда или вывезти в обход контрольно-пропускных пунктов. Так, в Киеве сотрудники спецслужб задержали адвоката, который предлагал сделать фиктивные справки о состоянии здоровья, а в Ивано-Франковской области правоохранители вышли на местных жителей, которые занимались перевозкой людей через Карпаты.

Во Львовской области была пресечена деятельность ряда каналов незаконной миграции, к которой оказался причастен глава одного из местных добровольческих формирований. Ещё одну схему выявили в областном центре, где двое местных придумали вывозить военнообязанных под видом водителей различных рейсов.

Более 170 дезертиров сбежали с Украины по хитрой схеме за $1 млн

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Ранее Лайф рассказывал историю одесского военного, который нашёл оригинальный способ заработать. Хитрец выдавал себя за сотрудника военкомата и выманил у уклонистов 2,5 тысячи долларов. Он обещал помочь в изготовлении поддельных документов, которые бы позволили беспрепятственно покинуть территорию страны.

Николь Вербер
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