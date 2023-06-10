Мясников назвал заболевания, при которых воспаляются лимфоузлы

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил заболевания, при которых воспаляются лимфоузлы. В эфире его авторской программы на телеканале "Россия-1" к нему обратилась телезрительница, у которой иногда опухают железы за ушами, становясь круглыми и вызывая дискомфорт.

По словам медика, главным в оценке состояния лимфоузлов является их размер — не более одного сантиметра, а сами они должны быть не "спаяны" с кожей: подвижные, мягкие и в меру болезненные.

"Я не вижу в вашем состоянии чего-то плохого. Вам либо ничего не делать, либо сделать общий анализ крови как минимум. Я думаю, что у сотен людей они могут быть увеличены. Это всё в пределах нормы", — обнадёжил Мясников.

Специалист добавил, что лимфоузлы могут воспаляться из-за отита, кариеса, фибромиалгии, инфекций носоглотки, стресса и даже депрессии.