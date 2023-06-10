К Земле приближаются два потенциально опасных крупных астероида
ИПМ им. Келдыша: Два гигантских астероида сблизятся с Землёй на следующей неделе
В ближайшие дни два потенциально опасных астероида — (488453) 1994 XD и 2020 DB5 — приблизятся к Земле, передаёт исследовательский центр Института прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша Российской академии наук.
Снимки астероидов из обсерватории. Фото © t.me / KIAM & ISON
"Сразу два крупных потенциально опасных астероида <...> подходят близко к Земле, достигнув яркости чуть выше 14 зв. вел. Их абсолютный блеск почти одинаков (H = 19.2...19.3), а значит, астероиды могут иметь похожие размеры (порядка 400–800 м)", — говорится в сообщении пресс-службы ИПМ в Telegram.
Астероид 1994 XD пройдёт мимо Земли 12 июня на расстоянии 3,2 млн км (в восемь раз дальше Луны), а 2020 DB5 — 15 июня на расстоянии в 11 раз дальше Луны. Специалисты также отметили, что в 2023 году 1994 XD подходит ближе всего к Земле с момента своего открытия в 1994-м.
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