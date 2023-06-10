К Земле приближаются два потенциально опасных крупных астероида

В ближайшие дни два потенциально опасных астероида — (488453) 1994 XD и 2020 DB5 — приблизятся к Земле, передаёт исследовательский центр Института прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша Российской академии наук.

Снимки астероидов из обсерватории. Фото © t.me / KIAM & ISON

"Сразу два крупных потенциально опасных астероида <...> подходят близко к Земле, достигнув яркости чуть выше 14 зв. вел. Их абсолютный блеск почти одинаков (H = 19.2...19.3), а значит, астероиды могут иметь похожие размеры (порядка 400–800 м)", — говорится в сообщении пресс-службы ИПМ в Telegram.

Астероид 1994 XD пройдёт мимо Земли 12 июня на расстоянии 3,2 млн км (в восемь раз дальше Луны), а 2020 DB5 — 15 июня на расстоянии в 11 раз дальше Луны. Специалисты также отметили, что в 2023 году 1994 XD подходит ближе всего к Земле с момента своего открытия в 1994-м.