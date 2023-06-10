Зоозащитники: Собаки из списка потенциально опасных пород ни разу не нападали на людей в РФ

Россияне нечасто содержат и разводят собак, которых Госдума включила в список потенциально опасных пород. Более того, в стране не было инцидентов с нападением таких собак на людей. Об этом "Газете.ru" рассказала зоозащитница и руководитель Всероссийского общества собаководов Олеся Борисенко. Её комментарий является ответом на предложение ЛДПР ввести лицензию для заводчиков собак из данного списка.

"Если мы говорим о том списке, который сейчас принят, то там нет тех пород, которые вообще в Российской Федерации есть, содержатся и разводятся. Эти собаки вообще не замечены в том, чтобы они кого-то кусали в России", — объяснила Олеся.

Идея лицензировать животных хорошая, но недостаточно продумана, уточнила Борисенко. По её мнению, заводчикам необходим кинологический минимум — людей должны обучать по разработанному регламенту квалифицированные специалисты.

Кроме того, Олеся считает, что владельцам животных необходимо в обязательном порядке регистрировать своих собак, причём это должно происходить на всероссийском уровне. Это позволит отличать обычных собаководов от владельцев питомников и приютов.