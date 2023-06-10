В МИД пообещали ответить Исландии на антироссийские действия
МИД: Россия отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений
Россия должным образом отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений и учтёт этот шаг Рейкьявика в будущем, заявили в МИД РФ.
"Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", — говорится в сообщении дипведомства.
В министерстве подчеркнули, что это решение "рушит весь комплекс взаимодействия" между странами, которое строилось на уважении и многоплановом сотрудничестве.
Напомним, накануне стало известно, что Исландия с 1 августа приостановит работу своего посольства в Москве. Власти страны потребовали от РФ сократить масштабы деятельности в столице республики и понизить статус диппредставительства. Решение объясняется "рекордно низким уровнем" отношений между государствами.
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