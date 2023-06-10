В МИД пообещали ответить Исландии на антироссийские действия

Россия должным образом отреагирует на решение Исландии о понижении уровня дипотношений и учтёт этот шаг Рейкьявика в будущем, заявили в МИД РФ.

"Вся ответственность за подобное развитие ситуации целиком лежит на исландской стороне. Будем учитывать это недружественное решение при выстраивании наших связей с Исландией в будущем. На все антироссийские действия Рейкьявика неизбежно последует соответствующая реакция", — говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве подчеркнули, что это решение "рушит весь комплекс взаимодействия" между странами, которое строилось на уважении и многоплановом сотрудничестве.