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10 июня, 12:26

Песков: У Путина нет в планах разговора с Шольцем

У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, немецкая сторона не подавала таких запросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Пока нет", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

До этого Шольц сказал, что намерен переговорить по телефону с Владимиром Путиным. По мнению канцлера, "справедливый мир" на Украине должен включать вывод российских войск с территории, которую на Западе считают принадлежащей Незалежной.

"Разжигатель войны": Шольца освистали из-за Украины на фестивале его партии в Германии

"Разжигатель войны": Шольца освистали из-за Украины на фестивале его партии в Германии

Ранее обозреватель журнала Newsweek Джон Джексон заявил, что надежды Киева на ускоренное вступление страны в НАТО разбились из-за удара, который нанесла Германия. Он напомнил, что для вступления в Североатлантический альянс необходимо согласие всех членов блока, однако нерешительность Берлина становится препятствием для Киева.

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ТАСС / РА / TheKremlinMoscow

Матвей Шандрыголов
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