Песков: У Путина нет в планах разговора с Шольцем
У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, немецкая сторона не подавала таких запросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Пока нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".
До этого Шольц сказал, что намерен переговорить по телефону с Владимиром Путиным. По мнению канцлера, "справедливый мир" на Украине должен включать вывод российских войск с территории, которую на Западе считают принадлежащей Незалежной.
Ранее обозреватель журнала Newsweek Джон Джексон заявил, что надежды Киева на ускоренное вступление страны в НАТО разбились из-за удара, который нанесла Германия. Он напомнил, что для вступления в Североатлантический альянс необходимо согласие всех членов блока, однако нерешительность Берлина становится препятствием для Киева.
ТАСС / РА / TheKremlinMoscow