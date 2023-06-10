Песков: У Путина нет в планах разговора с Шольцем

У президента РФ Владимира Путина пока нет в планах разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, немецкая сторона не подавала таких запросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Пока нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

До этого Шольц сказал, что намерен переговорить по телефону с Владимиром Путиным. По мнению канцлера, "справедливый мир" на Украине должен включать вывод российских войск с территории, которую на Западе считают принадлежащей Незалежной.