"Настоящий удар": Германия лишила Киев надежды на ускоренное вступление в НАТО
Newsweek: Германия ударила по надеждам Украины на ускоренное членство в НАТО
Надежды Киева на ускоренное вступление страны в НАТО разбились из-за удара, который нанесла Германия. Как напомнил обозреватель Newsweek Джон Джексон, для вступления в Североатлантический альянс необходимо согласие всех членов блока, однако нерешительность Берлина становится так называемым препятствием для Незалежной.
"Для того чтобы получить право на вступление в альянс, Украине необходима единодушная поддержка со стороны нынешних государств – членов НАТО, и нерешительность Германии может сигнализировать о препятствии на пути", — подчеркнул он.
Напомним, Киеву неоднократно повторяли о невозможности вступления Украины в НАТО до завершения конфликта. К примеру, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украине не попасть в альянс "в обозримом будущем". Несмотря на это, украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на членстве и даже намекнул лидерам стран НАТО, что не собирается ехать на саммит в Вильнюсе без дорожной карты по вступлению в альянс. Однако накануне стало известно, что НАТО отказалось ускорить приём Киева в альянс, но "расщедрилось" на создание специальной комиссии.
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