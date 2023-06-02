"Настоящий удар": Германия лишила Киев надежды на ускоренное вступление в НАТО

Надежды Киева на ускоренное вступление страны в НАТО разбились из-за удара, который нанесла Германия. Как напомнил обозреватель Newsweek Джон Джексон, для вступления в Североатлантический альянс необходимо согласие всех членов блока, однако нерешительность Берлина становится так называемым препятствием для Незалежной.

"Для того чтобы получить право на вступление в альянс, Украине необходима единодушная поддержка со стороны нынешних государств – членов НАТО, и нерешительность Германии может сигнализировать о препятствии на пути", — подчеркнул он.