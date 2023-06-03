"Разжигатель войны": Шольца освистали из-за Украины на фестивале его партии в Германии

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на фестивале Социал-демократической партии (СДПГ) Германии в городе Фалькензе. Толпа обвинила политика в разжигании войны, сообщает Bild.

Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на фестивале СДПГ. Видео © Bild

На видео, которое опубликовало издание, слышно, как около сотни гостей фестиваля освистывают Шольца во время выступления и называют его разжигателем войны, бандитом и лжецом. При этом свою речь глава немецкого правительства решил посвятить оправданиям за помощь Украине.

Такой же реакции публики удостоился и премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке. Оба политика пытались обвинить Россию в конфликте, но толпа продолжала освистывать их. Некоторые собравшиеся на фестивале размахивали флагами мира, также была замечена символика России. Стоит отметить, что Шольц является членом СДПГ.