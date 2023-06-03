"Разжигатель войны": Шольца освистали из-за Украины на фестивале его партии в Германии
Bild: Толпа на фестивале СДПГ обвинила Шольца в разжигании конфликта на Украине
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на фестивале Социал-демократической партии (СДПГ) Германии в городе Фалькензе. Толпа обвинила политика в разжигании войны, сообщает Bild.
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на фестивале СДПГ. Видео © Bild
На видео, которое опубликовало издание, слышно, как около сотни гостей фестиваля освистывают Шольца во время выступления и называют его разжигателем войны, бандитом и лжецом. При этом свою речь глава немецкого правительства решил посвятить оправданиям за помощь Украине.
Такой же реакции публики удостоился и премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке. Оба политика пытались обвинить Россию в конфликте, но толпа продолжала освистывать их. Некоторые собравшиеся на фестивале размахивали флагами мира, также была замечена символика России. Стоит отметить, что Шольц является членом СДПГ.
Ранее Шольц выступил против заморозки конфликта на Украине. А официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Правительство Германии считает законными удары ВСУ по территории России. При этом он заявил, что ФРГ направляет оружие Киеву для "защиты украинской территории".
ТАСС / EPA / RONALD WITTEK