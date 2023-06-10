Бдительная россиянка сообщила в полицию о найденном БПЛА, который оказался игрушкой
Жительница Коломны приняла детский самолёт за вражеский дрон и вызвала полицию
Упавший под Коломной детский радиоуправляемый самолёт напугал местную жительницу, которая подумала, что это беспилотник, и сообщила о находке в экстренные службы.
Как уточняет SHOT, днём в пятницу жительница деревни Михеево гуляла по лесу и вдруг наткнулась на разбитый летательный аппарат с торчащими проводами. Испугавшись, женщина тут же вызвала полицию.
Прибывшие на место полицейские успокоили россиянку, объяснив, что это детский радиоуправляемый самолёт. Внутри аппарата находилась аккумуляторная батарея, размах крыльев — 63 см, длина — 47, а корпус из пенопласта. Камеры у БПЛА не было.
Владельца игрушечного самолёта ищет полиция, чтобы провести с ним разъяснительную беседу.
Ранее Лайф писал, что пенсионер из Новой Москвы обнаружил у себя на участке дрон со сломанной камерой. Об обнаруженном коптере мужчина сразу сообщил в полицию.
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