Бдительная россиянка сообщила в полицию о найденном БПЛА, который оказался игрушкой

Упавший под Коломной детский радиоуправляемый самолёт напугал местную жительницу, которая подумала, что это беспилотник, и сообщила о находке в экстренные службы.

Как уточняет SHOT, днём в пятницу жительница деревни Михеево гуляла по лесу и вдруг наткнулась на разбитый летательный аппарат с торчащими проводами. Испугавшись, женщина тут же вызвала полицию.

Прибывшие на место полицейские успокоили россиянку, объяснив, что это детский радиоуправляемый самолёт. Внутри аппарата находилась аккумуляторная батарея, размах крыльев — 63 см, длина — 47, а корпус из пенопласта. Камеры у БПЛА не было.

Владельца игрушечного самолёта ищет полиция, чтобы провести с ним разъяснительную беседу.