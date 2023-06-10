Регион

Уведомления отключены

10 июня, 12:25

Бдительная россиянка сообщила в полицию о найденном БПЛА, который оказался игрушкой

Жительница Коломны приняла детский самолёт за вражеский дрон и вызвала полицию

Упавший под Коломной детский радиоуправляемый самолёт напугал местную жительницу, которая подумала, что это беспилотник, и сообщила о находке в экстренные службы.

Как уточняет SHOT, днём в пятницу жительница деревни Михеево гуляла по лесу и вдруг наткнулась на разбитый летательный аппарат с торчащими проводами. Испугавшись, женщина тут же вызвала полицию.

Прибывшие на место полицейские успокоили россиянку, объяснив, что это детский радиоуправляемый самолёт. Внутри аппарата находилась аккумуляторная батарея, размах крыльев — 63 см, длина — 47, а корпус из пенопласта. Камеры у БПЛА не было.

Владельца игрушечного самолёта ищет полиция, чтобы провести с ним разъяснительную беседу.

Эксперт объяснил, чего категорически нельзя делать при падении беспилотника

Эксперт объяснил, чего категорически нельзя делать при падении беспилотника

Ранее Лайф писал, что пенсионер из Новой Москвы обнаружил у себя на участке дрон со сломанной камерой. Об обнаруженном коптере мужчина сразу сообщил в полицию.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров