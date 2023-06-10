Песков раскрыл причину постоянных обвинений России в агрессии со стороны Запада

Запад скрывает нежелание разбираться в озабоченностях Москвы за обвинениями России в агрессивности. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, в интервью, которое он дал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент видео выложил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Дмитрий Песков — об обвинениях России Западом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Это просто попытка закамуфлировать своё нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям", — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия за последние десятилетия множество раз и всё громче заявляла о своих опасениях.