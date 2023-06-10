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10 июня, 12:24

Песков раскрыл причину постоянных обвинений России в агрессии со стороны Запада

Песков: Запад скрывает нежелание выслушать озабоченности России за обвинениями

Запад скрывает нежелание разбираться в озабоченностях Москвы за обвинениями России в агрессивности. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, в интервью, которое он дал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент видео выложил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Дмитрий Песков — об обвинениях России Западом. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Это просто попытка закамуфлировать своё нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям", — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия за последние десятилетия множество раз и всё громче заявляла о своих опасениях.

Песков заявил, что "дело нечисто" в расследовании по "Северным потокам"

Песков заявил, что "дело нечисто" в расследовании по "Северным потокам"

Ранее Песков напомнил о причинах разрушения Каховской ГЭС. Пресс-секретарь подчеркнул, что катастрофа произошла из-за диверсии с украинской стороны.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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