Российские военные остановили четыре группы украинских диверсантов

ВС России остановили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — сказал он.

Также на данном участке фронта противник потерял до 65 человек, один бронетранспортёр, два пикапа и американскую артиллерийскую систему М777.