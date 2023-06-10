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Опубликовано 10 июня 2023, 12:39
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Российские военные остановили четыре группы украинских диверсантов

ВС РФ остановили 4 ДРГ и уничтожили до 65 солдат ВСУ на Купянском направлении

ВС России остановили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", сказал он.

Также на данном участке фронта противник потерял до 65 человек, один бронетранспортёр, два пикапа и американскую артиллерийскую систему М777.

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Также в Минобороны отчитались об ударах по штабам 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Они были нанесены в районах Рай-Александровки в ДНР и Харькова.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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