Российские военные остановили четыре группы украинских диверсантов
ВС РФ остановили 4 ДРГ и уничтожили до 65 солдат ВСУ на Купянском направлении
ВС России остановили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — сказал он.
Также на данном участке фронта противник потерял до 65 человек, один бронетранспортёр, два пикапа и американскую артиллерийскую систему М777.
Также в Минобороны отчитались об ударах по штабам 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Они были нанесены в районах Рай-Александровки в ДНР и Харькова.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ