В граничащем со странами НАТО регионе РФ создадут отряды содействия обороне

Оперативные отряды содействия обороне и безопасности будут созданы в каждом муниципалитете Псковской области, граничащей с двумя государствами – членами НАТО: Латвией и Эстонией. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников.

"Сейчас наша задача — сделать всё, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем", — рассказал он в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в ближайшее время будут сформированы оперативные отряды содействия обороне и безопасности, действующие во всех муниципалитетах, прежде всего в приграничных районах. Их главной задачей станет содействие силовым структурам в случае возможных ЧС.

По словам Ведерникова, речь идёт о тушении пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и помощи в патрулировании важных объектов.