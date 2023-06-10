Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения колонны ВСУ вертолётами Ка-52
На Запорожском направлении экипажи вертолётов Ка-52 нанесли удары управляемыми ракетами по колонне бронированной техники ВСУ западного производства. Кадры опубликовало Минобороны РФ.
Уничтожение вертолётами Ка-52 колонны бронетехники ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Уточняется, что после уничтожения первых машин оставшиеся попытались рассредоточиться, но также были уничтожены.
Также сегодня Минобороны РФ сообщило об успешной работе систем ПВО в Донецкой области. Были сбиты один украинский истребитель МиГ-29, 2 ракеты Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS.
Telegram / Минобороны России