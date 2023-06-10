Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения колонны ВСУ вертолётами Ка-52

Уточняется, что после уничтожения первых машин оставшиеся попытались рассредоточиться, но также были уничтожены.

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ в ходе боёв в районе Артёмовска

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ в ходе боёв в районе Артёмовска

Также сегодня Минобороны РФ сообщило об успешной работе систем ПВО в Донецкой области. Были сбиты один украинский истребитель МиГ-29, 2 ракеты Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS.