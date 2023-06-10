Россиянкам рассказали, какие гинекологические проблемы могут скрываться за плохим настроением

Плохое настроение, усталость и депрессия часто встречаются в повседневной жизни. Они могут быть вызваны естественными причинами: переутомлением, переживаниями или хроническим стрессом. Однако в тех случаях, когда эти симптомы не проходят, стоит выяснить, не стоит ли за ними медицинская причина. Об этом Лайфу рассказала Ольга Будаева — врач-гинеколог клиники "МЕДСИ в Южном Бутово".

Женский организм подвержен колебаниям половых гормонов в крови во время менструального цикла. Эти колебания влияют на выработку серотонина и эндорфинов — гормонов хорошего настроения, объяснила Ольга.

Основная причина ухудшения самочувствия за 5–7 дней до наступления менструации — гормональная перестройка. Её физическими симптомами могут быть отёки, нагрубание и болезненность молочных желёз, головные боли и пр. Помочь в улучшении самочувствия при предменструальном синдроме может специалист акушер-гинеколог, посоветовав как медикаментозный, так и немедикаментозный метод, подчеркнула врач.

Медик добавила, что уровень гормонов может сильно меняться у женщин и в климактерический период. Особенно в тех случаях, если они до этого перенесли оперативное лечение с удалением яичников. Чаще всего это состояние сопровождается ознобом, потливостью и перепадами настроения. Лучше всего с лечением климактерического периода справляется заместительная гормональная терапия, которую может назначить специалист.

Перепады настроения и снижение полового влечения могут быть симптомами гиперпролактинемии из-за гормонального нарушения или, что хуже, опухоли гипофиза, уточнила гинеколог.

Будаева рассказала, что период беременности также сопровождается негативной симптоматикой: сонливостью, головокружением и тошнотой. Это тоже сказывается на настроении, особенно в случае осложнений беременности. Регулярное посещение врача и следование его рекомендациям помогут устранить все неприятные ощущения.

Медик отметила, что, если у женщины в характере преобладают истерические черты, это может сказаться на развитии психосоматических гинекологических заболеваний вроде синдрома хронических тазовых болей. В таких случаях к лечению могут подключаться терапевт, невролог или психиатр.

"Следует помнить, что любое заболевание вызывает тревогу и плохое настроение. Не оттягивайте поход к врачу. Правильная диагностика недуга, подбор терапии изменят вашу жизнь, и она заиграет новыми красками", — подытожила врач.