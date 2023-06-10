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10 июня, 16:49

Чемпионка мира по боксу Чернека Джонсон пришла на взвешивание в Лондоне голой

Чернека Джонсон, чемпионка мира по версии IBF во втором легчайшем весе, пришла на взвешивание перед боем с Элли Скотни почти голой — из одежды на ней были только трусы и нарисованный на теле бюстгальтер.

Бой пройдёт в Лондоне 10 июня. Результат взвешивания Джонсон составил 54,79 килограмма, а у Скотни — 55,07.

Последний поединок эпатажная чемпионка провела в октябре 2022 года против Сусю Рамадан, одержав победу единогласным решением судей. Всего на счету спортсменки 15 побед, из которых шесть — нокаутом, и одно поражение.

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Ранее Лайф писал о том, что в мае на чемпионате мира в Ташкенте победу одержал россиянин. Им стал Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 92 килограммов.

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Twiiter / Boxing Kingdom

Юрий Лысенко
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