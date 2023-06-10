Чемпионка мира по боксу Чернека Джонсон пришла на взвешивание в Лондоне голой
Чернека Джонсон, чемпионка мира по версии IBF во втором легчайшем весе, пришла на взвешивание перед боем с Элли Скотни почти голой — из одежды на ней были только трусы и нарисованный на теле бюстгальтер.
Бой пройдёт в Лондоне 10 июня. Результат взвешивания Джонсон составил 54,79 килограмма, а у Скотни — 55,07.
Последний поединок эпатажная чемпионка провела в октябре 2022 года против Сусю Рамадан, одержав победу единогласным решением судей. Всего на счету спортсменки 15 побед, из которых шесть — нокаутом, и одно поражение.
Ранее Лайф писал о том, что в мае на чемпионате мира в Ташкенте победу одержал россиянин. Им стал Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 92 килограммов.
Twiiter / Boxing Kingdom