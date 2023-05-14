Россиянин Гаджимагомедов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу
На чемпионате мира в Ташкенте боксёр из РФ Муслим Гаджимагомедов победил представителя Италии Азиза Муийдина и завоевал золотую медаль. Россиянин выступал в весовой категории до 92 килограммов.
26-летний Гаджимагомедов является серебряным призёром Олимпиады в Токио. Он также двукратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, четырёхкратный чемпион России.
Ранее Лайф писал о том, что чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 килограммов в воскресенье стал россиянин Шарапутдин Атаев.
Напомним, что чемпионат мира по боксу с участием россиян проходил в столице Узбекистана Ташкенте с 1 по 14 мая. Представители РФ участвовали в нём без ограничений — под флагом и с гимном страны. Британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян.
ТАСС / Валерий Шарифулин