Регион

Уведомления отключены

14 мая, 16:17

Россиянин Гаджимагомедов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу

На чемпионате мира в Ташкенте боксёр из РФ Муслим Гаджимагомедов победил представителя Италии Азиза Муийдина и завоевал золотую медаль. Россиянин выступал в весовой категории до 92 килограммов.

26-летний Гаджимагомедов является серебряным призёром Олимпиады в Токио. Он также двукратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, четырёхкратный чемпион России.

Американских боксёров отстранили от международных соревнований

Американских боксёров отстранили от международных соревнований

Ранее Лайф писал о том, что чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 килограммов в воскресенье стал россиянин Шарапутдин Атаев.

Напомним, что чемпионат мира по боксу с участием россиян проходил в столице Узбекистана Ташкенте с 1 по 14 мая. Представители РФ участвовали в нём без ограничений — под флагом и с гимном страны. Британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Суриков
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров