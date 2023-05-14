Россиянин Гаджимагомедов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу

На чемпионате мира в Ташкенте боксёр из РФ Муслим Гаджимагомедов победил представителя Италии Азиза Муийдина и завоевал золотую медаль. Россиянин выступал в весовой категории до 92 килограммов.

26-летний Гаджимагомедов является серебряным призёром Олимпиады в Токио. Он также двукратный чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, четырёхкратный чемпион России.