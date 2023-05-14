Российский боксёр Атаев стал чемпионом мира
Чемпионом мира по боксу в весовой категории до 86 килограммов в воскресенье стал россиянин Шарапутдин Атаев. В заключительном поединке на соревнованиях в Ташкенте он победил представителя Азербайджана Альфонсо Домингеса.
23-летний Шарапутдин Атаев является двукратным чемпионом России. Он входит в мировой топ-375 лучших боксёров первого тяжёлого веса.
Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин с участием россиян проходил в столице Узбекистана Ташкенте с 1 по 14 мая. Представители РФ принимали участие в нём под флагом и с гимном страны. Британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян.
ТАСС / Валерий Шарифулин