В Эстонии отменили выставку израильских художников из-за их "русскости"

В Тарту отменили выставку израильских художников Тэнно Пента Соостера и Сергея Бунькова из-за их "русскости", пишет портал Newsru.co.il. Они планировали представить в Национальном музее Эстонии 22 офорта ивритского алфавита, каждый из которых 3D-анимирован. По задумке авторов, это должно показать ивритские буквы по-новому, используя неожиданные символы и ассоциации.

Однако на днях художникам пришло письмо, в котором администрация музея, помимо уведомления о решении, объясняет его сегодняшними геополитическими реалиями и "русскостью" израильтян.

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что нынешняя международная обстановка не позволяет нам организовывать выставки с лицами, которые определяют себя как русские художники, независимо от их гражданства. Такое сотрудничество запрещает наше государство", — сказали там.

Сам Тарту был выбран для выставки из-за его статуса: город является культурной столицей Евросоюза 2024 года. Причём факт проведения мероприятия был подтверждён ещё год назад, после чего художники начали готовиться. Буньков признался, что теперь это выглядит "пустой тратой времени".

Примечательно, что ни Буньков, ни Соостер никогда не называли себя русскими. Более того, отец последнего — Юло Ильмар Соостер — признан в Эстонии классиком и ярким представителем "неофициального" советского искусства.