Сотрудника свинофермы заподозрили в нездоровой любви к животным после травмы пениса
Стажёр-технолог подозревается в зоофилии на свиноферме под Белгородом
В посёлке Томаровка Белгородской области сотрудника свинофермы заподозрили в зоофилии после травмы полового органа. О случившемся пишет Mash.
18-летний молодой человек числится стажёром на позиции технолога-переработчика сельхозпродукции. Через несколько дней трудоустройства он обратился в травмопункт, пожаловавшись на боль в паху. Как заверяет сам парень, причиной ушиба стала травма при падении, когда он перелезал через ограждение. Однако его словам не поверили, поэтому к делу подключилась полиция.
Ранее жительница Троицка по горло увязла в битуме, спасая козу в челябинском селе Пятилетка. Спасателей вызвал муж женщины. Пострадавшую вытягивали при помощи альпинистского снаряжения.
Shutterstock