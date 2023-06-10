Сотрудника свинофермы заподозрили в нездоровой любви к животным после травмы пениса

18-летний молодой человек числится стажёром на позиции технолога-переработчика сельхозпродукции. Через несколько дней трудоустройства он обратился в травмопункт, пожаловавшись на боль в паху. Как заверяет сам парень, причиной ушиба стала травма при падении, когда он перелезал через ограждение. Однако его словам не поверили, поэтому к делу подключилась полиция.