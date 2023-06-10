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10 июня, 15:25

Сотрудника свинофермы заподозрили в нездоровой любви к животным после травмы пениса

Стажёр-технолог подозревается в зоофилии на свиноферме под Белгородом

В посёлке Томаровка Белгородской области сотрудника свинофермы заподозрили в зоофилии после травмы полового органа. О случившемся пишет Mash.

18-летний молодой человек числится стажёром на позиции технолога-переработчика сельхозпродукции. Через несколько дней трудоустройства он обратился в травмопункт, пожаловавшись на боль в паху. Как заверяет сам парень, причиной ушиба стала травма при падении, когда он перелезал через ограждение. Однако его словам не поверили, поэтому к делу подключилась полиция.

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Татьяна Миссуми
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