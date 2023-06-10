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Опубликовано 10 июня 2023, 16:35
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ВСУ за месяц больше ста раз атаковали ЗАЭС дронами

Карчаа сообщил, что ВСУ за месяц свыше 100 раз атаковали дронами ЗАЭС

Украинские военные более ста раз за месяц пытались атаковать с помощью беспилотников территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Всего примерно за последний месяц мы фиксировали и пресекали более 100 попыток проникновения на территорию, прилежащую к Запорожской атомной станции, беспилотных летательных аппаратов. Поэтому активность, конечно, высочайшая, напряжение высочайшее", отметил он.

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Ранее сообщалось, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст независимую оценку полученной от российской стороны информации о том, что Запорожская ТЭС (ЗТЭС), связанная с Запорожской АЭС, подверглась ударам дронов-камикадзе.

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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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