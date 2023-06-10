ВСУ за месяц больше ста раз атаковали ЗАЭС дронами

Украинские военные более ста раз за месяц пытались атаковать с помощью беспилотников территорию Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в эфире телеканала "Соловьёв Live" сказал советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Всего примерно за последний месяц мы фиксировали и пресекали более 100 попыток проникновения на территорию, прилежащую к Запорожской атомной станции, беспилотных летательных аппаратов. Поэтому активность, конечно, высочайшая, напряжение высочайшее", — отметил он.