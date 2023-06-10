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10 июня, 18:53

На Украине хитрые военкомы позвали рок-группу на концерт, после чего мобилизовали музыкантов

В Одессе мобилизовали киевскую рок-группу Junket, приехавшую с концертом

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Музыкантов украинской рок-группы Junket пригласили в Одессу под предлогом проведения концерта в одном из городских клубов, но вместо этого забрали в военкомат.

Сотрудники военкомата задержали участников коллектива прямо возле железнодорожного вокзала. Группа ехала в Одессу для проведения там 9 июня благотворительного концерта, и подвоха никто не ожидал.

В социальных сетях музыканты рассказали, что их сначала направили в центр подготовки десантно-штурмовой бригады в Житомирскую область, но там никто из группы "проверку не прошёл" и всех решили отправить в другую воинскую часть.

"Никто не представился, просто повезли нас в военкомат для проверки. При входе у нас забрали телефоны и отправили на медкомиссию, где всегда все здоровы. Затем, так и не выдав телефоны, нас повезли на флюорографию в другой военкомат. Теперь мы направляемся в армию, в ДШВ на Житомирщине", — рассказал один из музыкантов.

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Ирина Фальке
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