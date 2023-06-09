Сотрудники военкомата на Украине вручили повестку восьмилетнему ребёнку
ТСН: В городе Ровно вручили повестку восьмилетнему мальчику
В городе Ровно вручили повестку восьмилетнему ребёнку. Она предназначалась его отцу, хотя тот уже служит в рядах ВСУ. Об этом сообщил ТСН.
В публикации сказано, что повестка была выписана на имя мужчины, который вот уже как полтора года служит в ВСУ. Сотрудники военкомата, естественно, не обнаружили его дома и решили вручить повестку восьмилетнему мальчику, который открыл им дверь, так как его мамы в тот момент не было дома.
Супруга мужчины, которого хотели найти сотрудники военкомата, назвала их поведение переходящим все границы. Женщина попросила объяснить ей, согласно какому закону можно передавать повестки через маленьких детей.
Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, а указ президента страны о всеобщей мобилизации был подписан 25 февраля. В Сети часто появлялось множество видео жёстких задержаний граждан Украины с целью их мобилизации. Похоже, что мобилизованных стараются набирать в самых разных местах и без особого разбору, в том числе представителей других этнических групп. В начале мая стало известно, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию ещё на три месяца.
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