Сотрудники военкомата на Украине вручили повестку восьмилетнему ребёнку

В городе Ровно вручили повестку восьмилетнему ребёнку. Она предназначалась его отцу, хотя тот уже служит в рядах ВСУ. Об этом сообщил ТСН .

В публикации сказано, что повестка была выписана на имя мужчины, который вот уже как полтора года служит в ВСУ. Сотрудники военкомата, естественно, не обнаружили его дома и решили вручить повестку восьмилетнему мальчику, который открыл им дверь, так как его мамы в тот момент не было дома.